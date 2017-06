Cyril Directie

Drummer Cyril Directie is één van de bekendste drummers van Nederland en tevens producer/remixer. Hij is thuis in vele muziekstijlen zoals jazz, funk, soul, pop, hiphop en EDM.Meer Drummer Cyril Directie is één van de bekendste drummers van Nederland en tevens producer/remixer. Hij is thuis in vele muziekstijlen zoals jazz, funk, soul, pop, hiphop en EDM. Hij treedt en neemt op met zo'n beetje alle Nederlandse topmuzikanten, waaronder Hans Dulfer, Candy Dulfer, New Cool Collective, Daughters of Soul, Trijntje Oosterhuis, Edsilia Rombley, Jett Rebel en eerder met Kane. Zijn wens is om een mix tussen een vintage-drumstel en een moderne drumkit te maken, zodat hij daarmee verschillende genres kan spelen. In Londen neemt Bob Henrit, drummer van The Kinks, hem op sleeptouw en voorziet hem van waardevolle adviezen. Ook gaat hij in de leer bij de zeer succesvol drumbouwer Eddie Ryan, onder andere verantwoordelijk voor de successound van Paul McCartney. Na zijn trip naar Londen en de daar ingewonnen adviezen kijkt hij heel anders tegen zijn ideale drumstel aan. Het ambacht van drumbouwer is bijna uitgestorven, maar Thijs van der Heijden wist zich in 35 jaar tot een van de beste in zijn vak te ontwikkelen. Hij helpt Cyril bij het maken van zijn drumstel en geeft een uniek kijkje in dit bijzondere ambacht. Dominic Seldis is getuige van bloed, zweet, tranen en euforie tijdens het realiseren van Cyrils ideale drumstel. Ten slotte bezoekt Dominic het eerste optreden waarbij Cyril het publiek kennis laat maken met zijn zelfgebouwde drumkit.Minder