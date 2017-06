De nieuwe Stradivarius

Spike, gitarist van Di-RECT en The Deaf, staat centraal. Hij gaat voor een elektrische gitaar en sitar in één, iets wat nooit eerder is gemaakt.Meer Spike, gitarist van Di-RECT en The Deaf, staat centraal. Hij gaat voor een elektrische gitaar en sitar in één, iets wat nooit eerder is gemaakt. Op het nieuwe album staat een nummer waar zowel de elektrische gitaar als de sitar in voorkomen. Zonder ingenieuze vinding kan hij dit nummer niet live spelen. Daar blijft het niet bij qua wensen: het unieke instrument moet ook de retro-klassieke Spike-look krijgen. Omdat Spike vroeger enorm gefascineerd was door Pete Townshend van The Who en zijn Gibson, reist hij naar de Gibsonfabriek in Nashville om inspiratie op te doen. Thuisgekomen gaat hij aan de slag met Eugen Wulff, onder professionele artiesten zeer geliefd om zijn handgemaakte gitaren met een jaren vijftig/zestig-look. Dominic Seldis is getuige van bloed, zweet, tranen en euforie tijdens het realiseren van Spike's ideale instrument. Tenslotte bezoekt Dominic het eerste optreden waarbij Spike het publiek kennis laat maken met zijn zelfgebouwde gitaar.Minder