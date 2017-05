De Nieuwe Maan

Platform voor visies vanuit de moslimgemeenschap op de Nederlandse samenleving. Te gast o.a. Tijs van den Brink, Suhayb Salam en Mehmet Cerit. Rubriek van Danny Ghosen.Meer Tijs van den Brink wil het roer omgooien: Journalist en presentator Tijs van den Brink is veel in het nieuws geweest in verband met zijn opmerking over moslims. Nu wil hij het roer omgooien en moslims leren kennen. Mehmet Cerit. De meeste bedreigde hoofdredacteur van Nederland gaat met zijn nieuwe krant 'De Kanttekening' een andere koers varen, want hij wil af van het Gülen-imago. Nieuw is de rubriek van Danny Ghosen. Hij peilt elke week de stemming onder moslims in Nederland en de rest van Europa. Vandaag komt hij met een reportage uit de banlieues van Parijs.Minder