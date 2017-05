Özcan Akyol start de zoektocht naar zijn familieleden in Turkije.Meer Özcan Akyol start de zoektocht naar zijn familieleden in Turkije. Die brengt hem naar de provincie Sivas, in centraal-Anatolië. In de bergen rondom de provinciehoofdstad werden zijn ouders geboren. In de stad zelf liggen ook de wortels van de huidige republiek Turkije.Minder