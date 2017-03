De Medicijnmannen

Last van haaruitval of hulp nodig om in slaap te vallen, maar een doktersbezoek lijkt wat overdreven? De drogist en de apotheek staan vol met laagdrempelige 'medicatie' om dit soort ongemakken aan te pakken. De Medicijnmannen zoeken uit of de medicatie echt werkt of dat er een illusie wordt verkocht. Op zoek naar de waarheid achter de marketing en de werking van deze laagdrempelige 'medicatie'.

nl