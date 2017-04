Invasie van exotische soorten

Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwegen gaan op zoek naar een aantal van de grootste buitenlandse lastpakken in de Nederlandse natuur, zoals de tijgermug en de muskusrat.Meer De tijgermug rukt op, de muskusrat bedreigt de dijken en de 'hooikoortsplant', Ambrosia, verlengt het hooikoortsseizoen in Nederland met twee maanden. Deze soorten horen hier niet thuis, maar zijn door menselijk toedoen toch Nederland binnengekomen. Het zijn invasieve exoten. De kosten van de schade die ze veroorzaken lopen in de miljarden. Presentatoren Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwegen gaan op zoek naar een aantal van de grootste buitenlandse lastpakken in de Nederlandse natuur.Minder