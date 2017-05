Vijf teams, bestaande uit twee bekende en één onbekende geschiedenisliefhebber, spelen tegen elkaar onder leiding van Joost Karhof.Meer Voor de 16de keer organiseert de NTR, in samenwerking met Historisch Nieuwsblad en NRC Handelsblad, De Grote Geschiedenisquiz. Vijf teams, bestaande uit twee bekende en één onbekende geschiedenisliefhebber, spelen tegen elkaar onder leiding van Joost Karhof. Geschiedenisleraar van het Jaar Liesbeth Dirks licht een aantal vragen toe. Satirici Patrick Nederkoorn en Oscar Kocken bepalen in drie afvalrondes welk team er verder mag. De Grote Geschiedenisquiz brengt geschiedenis tot leven. In deze quiz geen vragen naar pietluttige feitjes maar vragen en antwoorden die inzicht in geschiedenis vereisen en verschaffen. Ze worden ingeleid met bijzondere verhalen, filmpjes en voorwerpen. De winnaars krijgen tickets voor een historische reis. Vorig jaar wonnen Jort Kelder en Pieter Jan Hagens (die toen net hun geschiedenisserie Ten Strijde! voorbereidden), geflankeerd door Marije Overmeeren, een van de winnaars van de voorronde. Team 1: Schrijvers: Eva Rovers (biograaf van o.a. Boudewijn Bu¶ch) en Roos Schlikker (columnist). Team 2: Slimste Mens finalisten: Hiske Versprille (culinair journalist) en Eric Smit (onderzoeksjournalist). Team 3: Burgemeesters: Pieter Broertjes (burgemeester van Hilversum) en Paul Depla (burgemeester van Breda). Team 4: Oud-geschiedenisstudenten : Coen Verbraak (journalist en programmamaker) en Zihni Özdil (kamerlid GroenLinks). Team 5: Bekende Vlamingen: Damiaan Denys (filosoof en psychiater) en Lucas De Man (theatermaker en presentator).Minder