Ben Feringa

Te gast is Nobelprijswinnaar scheikunde Ben Feringa.Meer De Drentse boerenzoon Ben Feringa, sinds 1988 hoogleraar scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en ontdekker van de moleculaire motor wordt gezien als één van de meest creatieve en productieve chemici ter wereld. In 2016 won hij de Nobelprijs voor Scheikunde, en in het verlengde daarvan ook de koninklijke onderscheiding van Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.Minder