Christiane Amanpour

Te gast is de Brits-Iraanse sterjournaliste Christiane Amanpour. De Brits-Iraanse Christiane Amanpour (1958) is één van de bekendste journalisten ter wereld en al ruim dertig jaar het boegbeeld van CNN. Als buitenlandcorrespondent stond ze in de frontlinie van conflicten overal ter wereld en hield ze spraakmakende interviews met wereldleiders als Tony Blair, Hosni Mubarak, Hassan Rohani en Muammar Gaddafi. Tegenwoordig heeft zij ook haar eigen dagelijkse talkshow. College Tour spreekt met haar over de roerige tijden die Amerika en Europa nu meemaken.