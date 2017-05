Ali B

Ali B is een rapper, entertainer, tv-persoonlijkheid en theatermaker. Hij breekt door met het album Ali B Vertelt Het Leven Van De Straat, met onder meer de single Waar Gaat Dit Heen? Echte bekendheid krijgt hij met het nummer Wat Zou Je Doen?, een samenwerking met Marco Borsato. Later brengt de rapper nog hits uit als Leipe Mocro Flavour en Rampeneren. Daarnaast bedenkt en presenteert hij tv-programma's zoals Ali B op Volle Toeren, waarin een rapper en een Nederlands popicoon een nummer van elkaar coveren. Ook is hij sinds 2013 jurylid bij The Voice of Holland. Naast artiest is Ali B platenbaas en beheert hij zijn eigen management- en entertainmentbedrijf SPEC. Ook richt hij in 2013 samen met Najib Amhali een eigen tv-productiehuis op, genaamd North Sea Camel. In 2016 brengt Ali B na maar liefst tien jaar weer een nieuw album uit: Een Klein Beetje Geluk.