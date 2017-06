Bureau Sport

Programma waarin Erik Dijkstra en Frank Evenblij de wereld van de sportvrouw onderzoeken en nagaan in hoeverre de vele vooroordelen over sportvrouwen op waarheid berusten.Meer In deze uitzending gaat kickbokskampioen Jorina Baars de ring in om te boksen tegen olympisch deelnemer Enrico La Cruz, bezoekt Frank olympisch kampioen Sharon van Rouwendaal in Frankrijk, ontmoet Erik de eerste vrouw met een stadionverbod in Nederland en bespreken Erik en Frank de vrouwensport in het als vrouwonvriendelijk bestempelde tv-programma 'Voetbal Inside' en vertelt goudenmedaillewinnares Elis Ligtlee over haar sportlichaam. Met een analyse van Nynke de Jong en aan de vrouwensportbar praten topzwemster Femke Heemskerk, oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo en Oranje-oetbalinternational Merel van Dongen over vooroordelen uit de vrouwensport.Minder