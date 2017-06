Bureau Sport

Programma waarin Erik Dijkstra en Frank Evenblij de wereld van de sportvrouw onderzoeken en nagaan in hoeverre de vele vooroordelen over sportvrouwen op waarheid berusten.Meer In de eerste uitzending neemt oud-Formule 1-coureur Giedo van der Garde het in de kart op tegen de razendsnelle Beitske Visser, praten we met Dafne Schippers en zwangere handbalster Estevana Polman, bespreken Erik en Frank de vrouwensport in het als vrouwonvriendelijk bestempelde tv-programma 'Voetbal Inside' en vertelt atlete Jamile Samuel over haar sportlichaam. Met een analyse van Nynke de Jonge en aan de vrouwensportbar praten topzwemster Femke Heemskerk, oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo en Oranje-voetbalinternational Merel van Dongen over vooroordelen uit de vrouwensport.Minder