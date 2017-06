Broodje Gezond

Programma over voedselhypes en gezondheidsmythes met food-factcheckers Marlijn Weerdenburg en Ersin Kiris. Ze gaan op zoek naar de zin en onzin over voeding en gezondheid. Ze onderzoeken welke uitspraak een feit of een fabel is en maken duidelijk hoe de vork in de steel zit. Klopt de stelling, wat zegt het wetenschappelijk onderzoek nu echt en wat kunnen we nog eten of moeten we juist laten staan? Wat de ene dag nog gezond is, wordt de andere dag juist afgeraden. In de media buitelen dagelijks deskundigen en diëtisten over elkaar heen met nieuwe uitspraken en adviezen over onze voeding: vlees is kankerverwekkend, sinaasappelsap is net zo slecht als cola, E-nummers zijn vergif en van brood word je dik. Tel daarbij de meningen van talloze gezondheidsgoeroes, de foodies en de fitgirls op en de voedselverwarring is compleet.

nl