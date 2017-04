Een portret van De Rotterdamse rapgroep Broederliefde tijdens de voorbereidingen van hun concert in Het Kasteel in Spangen op 29 april 2017. De bandleden spreken vrijuit over hun jeugd en hun dromen.Meer Een portret van De Rotterdamse rapgroep Broederliefde. In deze documentaire zijn kijkers getuige van de voorbereidingen van het concert voor 10.000 man in het Spartastadion 'Het Kasteel' in Spangen op 29 april 2017. De bandleden bezoeken verschillende plekken in de Rotterdamse buurt Spangen die bepalend zijn geweest voor hun kameraadschap en hun muziek en ze spreken vrijuit over hun jeugd in Spangen en hun dromen. Bevriende rappers en familie vertellen over het snel opkomende succes van de rapgroep.Minder