De Rotterdamse rapgroep Broederliefde maakt zijn grote droom waar: een concert voor 10.000 man in 'Het Kasteel' in Spangen, stadion van hun geliefde voetbalclub Sparta. Een live registratie. De Rotterdamse rap- en vriendengroep Broederliefde is anno 2017 de onbetwiste koning van de Nederlandse hiphop. Op zaterdag 29 april 2017 maken de mannen van Broederliefde hun grote droom waar: een concert voor 10.000 man in 'Het Kasteel' in Spangen, stadion van hun geliefde voetbalclub Sparta. In samenwerking met Broederliefde wordt het optreden door de VPRO geregistreerd en kunnen Broederliefdefans het concert live kijken en luisteren op televisie, internet en radio. Gasten bij dit concert: Jonna Fraser, Ronnie Flex, Jan Smit, Rotjoch, Winne, Jandino, SFB, Jayh, SBMG, Kalibwoy, Roue Verveer, D-Double, Equalz, Sevirio, Soufian Touzani.