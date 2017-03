Break Free

Backpacker Rianne Brouwer (18) en haar Australische vriend Alex worden in 2012 dood aangetroffen in een hutje in de binnenlanden van Laos. De oorzaak van hun overlijden is een raadsel.Meer Een portret van Rianne Brouwer (18), zij en haar Australische vriend Alex worden in 2012 dood aangetroffen in een hutje in de binnenlanden van Laos. De oorzaak van hun overlijden is een raadsel. Rianne's moeder en zus gaan vijf jaar later terug naar waar het is gebeurd en brengen daar een mooi eerbetoon.Minder