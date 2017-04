Break Free

Coen van Rosmalen (24) uit Tilburg is helemaal bezeten van sneeuw, bergen en snowboarden en verhuist naar Oostenrijk. Als hij in de zomer het snowboardwalhalla in Nieuw-Zeeland bezoekt, gaat het mis.Meer Het verhaal van Coen van Rosmalen (24) uit Tilburg die helemaal bezeten is van sneeuw, bergen en snowboarden. Hij verhuist er zelfs voor naar Oostenrijk. Als hij in de zomer het snowboardwalhalla in Nieuw-Zeeland bezoekt, gaat het mis.Minder