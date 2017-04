Break Free

Kitty Allebes (27) reist ondanks haar diabetes type 1 de wereld rond. Tijdens het jaarlijkse vuurwerk in Sydney komt ze in een hypo terecht en overlijdt.Meer Indringende portretten van jonge mensen die op avontuur gaan in het buitenland maar daarbij op tragische wijze om het leven komen. Met deze week het aangrijpende verhaal van Kitty Allebes (27) uit Utrecht. Ze heeft sinds haar puberteit diabetes type 1. Dit houdt haar niet tegen om het leven te vieren en ze reist de wereld rond. Bovenaan haar bucketlijst staat het jaarlijkse vuurwerk in Sydney. Maar in Australie komt ze in een hypo terecht en overlijdt. Haar beste vriendin Inge reist af naar Sydney en volgt haar laatste voetstappen. Presentatie: Chris ZegersMinder