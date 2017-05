De oprukkende deeleconomie van New York, een vloek of een zegen? De stress op middelbare scholen neemt toe en steeds mee donorkinderen willen weten wie hun familie is

Donorkinderen die willen weten wie hun familie is. Voor die kinderen is er speciaal een DNA-databank opgericht waar het volgens hen een rommeltje is. Donorkind Ester speurt samen met lotgenoten naar haar broers en zussen. Tientallen miljarden dollars gaan er in om: bedrijven als Airbnb en Uber, die de oude economie door mekaar schudden. De oprukkende deeleconomie: zegen of een vloek? Liesbeth Staats dompelt zich onder in de klusjeseconomie van New York. En de prestatiedruk op middelbare scholen is soms zo erg, dat jongeren van soms nog geen 15 jaar oud opgebrand raken. Ze krijgen privé en school niet langer gecombineerd en eindigen in een burn-out. Hoe voorkom je dat de jongeren bezwijken onder de druk van het als maar presteren?