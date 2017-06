Nederland verstopt door files en Nederlander klaagt staat Israel aan

Files, het lijkt een niet te stoppen probleem waar maar geen oplossing voor komt en het gevecht van een Palestijnse eenling tegen een van de machtigste militaire grootmachten ter wereld.Meer Met: Nederland verstopt door file. Het lijkt een niet te stoppen probleem waar maar geen oplossing voor komt. Het zijn vooral de incidenten met vrachtwagens die de Nederlandse snelwegen doen verstoppen. Klapbanden, afgevallen lading, scharende vrachtwagens. Het zijn voorvallen met rampzalige gevolgen voor de doorstroming. De berging neemt vaak uren in beslag en vooral in de spits is het fileleed dan niet meer te overzien. Aart Zeeman ging op pad met de bergingsteams van Rijkswaterstaat en zag hoe meer asfalt niets gaat oplossen. * Nederlander daagt Israëlische luchtmacht. In de zomer van 2014 gooit de Israëlische luchtmacht een bom op een woonhuis in Gaza. Zes leden van een Palestijnse familie komen om. Het is een bombardement dat niet geruisloos de geschiedenis in zal gaan. Een van de overgebleven familieleden woont namelijk in Nederland en begint een rechtszaak tegen de top van het Israëlische leger. Het gevecht van een Palestijnse eenling tegen een van de machtigste militaire grootmachten ter wereld.Minder