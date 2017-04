Het land van Marine

Het land van Marine In een Brandpuntspecial aan de vooravond van de spannende presidentsverkiezingen trekt Liesbeth Staats door Frankrijk en ziet hoe de extreem-rechtse partij Front National nu meer dan ooit kans maakt de presidentsverkiezingen te winnen. Liesbeth heeft een exclusief interview met Jean-Marie Le Pen, de oprichter van Front National, over de vadermoord van zijn dochter Marine. Op een partijbijeenkomst met Marine Le Pen ziet ze hoe het familiebedrijf Front National opereert. En Liesbeth krijgt toegang tot één van de beruchte Parijse voorsteden, de banlieu.