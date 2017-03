De jacht op de nederwietmiljoenen, Pools populisme, Het ijzeren gordijn van de VS

De jacht op de nederwietmiljoenen Coffeeshops kopen jaarlijks voor 500 tot 600 miljoen euro aan softdrugs in. Al dat geld verdwijnt via de achterdeur in het criminele milieu. Maar niet lang meer. De Tweede Kamer ...Meer De jacht op de nederwietmiljoenen Coffeeshops kopen jaarlijks voor 500 tot 600 miljoen euro aan softdrugs in. Al dat geld verdwijnt via de achterdeur in het criminele milieu. Maar niet lang meer. De Tweede Kamer wil de wietteelt reguleren. Straks kunnen kwekers met een vergunning legaal geld verdienen. Achter de schermen is de jacht op die miljoenen inmiddels in volle gang. Ook het reguliere bedrijfsleven toont nu belangstelling voor het groene goud, ontdekte Brandpunt. Pools populisme Gaat de Europese Unie bezwijken onder de toenemende macht van populisten? Aart Zeeman trok naar het trotse Polen waar de populisten van PiS fel tegen de Europese Unie zijn, maar wel de miljarden aan subsidie uit Brussel opstrijken. Op zoek naar de logica van de populist. Het ijzeren gordijn van de VS Vlakbij de drukste grensovergang ter wereld in het niemandsland tussen Amerika en Mexico ligt een park. Een park waarvan de naam doet vermoeden dat er vriendschappen voor het leven worden gesloten: Friendship Park. Niets is minder waar. Het is een plek met een ondoordringbaar hek waar zich elk weekend onder Mexicaanse families hartverscheurende taferelen afspelen.Minder