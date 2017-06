Gameverslaving:

Met: Misbruik in de boeddhistische gemeenschap en de verslavende werking van computerspelletjes.Meer Met: Misbruik in de boeddhistische gemeenschap. Wierook, meditatie, een goedlachse monnik en vooral veel zen. Een vredelievende knuffelreligie. Dat is eigenlijk het beeld dat we de van het boeddhisme hebben. Maar het heeft ook een hele andere, duistere kant, waar nauwelijks over wordt gesproken: een wereld van machtsmisbruik, seksueel misbruik en geweld. Hoe een religie guru's en monniken vrij spel geeft. * Gameverslaving. De verwoestende gevolgen van gameverslaving en de rol die de industrie daarbij speelt. Jongeren die nachten doorhalen, vergeten te eten en hun vrienden inruilen voor de computer. De verslavende werking van computerspelletjes is zo problematisch geworden dat De Wereld Gezondheid Organisatie gameverslaving, net als gokken, nu als een officiële gedragsziekte ziet. Maar waarom zijn sommige computerspelletjes zo verslavend? En wat is precies de rol van de game-industrie zelf?Minder