Met: Nederland is wereldkampioen in het afslanken van kinderen. * Wanneer besluit je om je dierbare te laten sterven?

Met: Nederland is wereldkampioen in het afslanken van kinderen. Liesbeth Staats onderzoekt in Amsterdam een nieuw medisch fenomeen. * Wanneer besluit je om je dierbare te laten sterven?Meer Met: Achter de voordeur tegen overgewicht. We hebben in Nederland een opmerkelijk record gevestigd. We zijn wereldkampioen geworden in het afslanken van kinderen. Het zou komen door netwerkgeneeskunde: niet alleen de arts bemoeit zich met de gezondheid, maar iedereen die bij het kind betrokken is. De school, de gemeente, de sportvereniging en desnoods de buurvrouw. Er wordt zelfs gedacht dat op deze wijze ook andere welvaarstziekten, zoals ouderdomssuikerziekte en hart- en vaatziekten, kunnen worden aangepakt. Liesbeth Staats onderzoekt in Amsterdam een nieuw medisch fenomeen. * Waardig sterven. Wanneer besluit je om je dierbare te laten sterven? Steeds meer families worstelen met die vraag, bijvoorbeeld als gevolg van dementie. Een enkeling krijgt daar al op zeer jonge leeftijd mee te maken, zoals de 32-jarige Roy Nelissen. Zijn ouders willen beslissen over zijn levenseinde, maar mogen dat niet. Of de 84-jarige Jac Schijvenaars die lijdt aan Alzheimer. Hij tekende een wilsverklaring om niet te hoeven eindigen als een kasplantje. Maar mag je die beslissing als familie dan nog wel nemen? Brandpunt volgde twee families die vechten voor een waardige dood van hun dierbare.Minder