Slachting op de Veluwe. Waarom de jagers in opstand komen tegen de massale jacht op edelherten. En: reportage over de holocaust-industrie. Hoe normaal is een selfie voor de gaskamers van Auschwitz?Meer Met: Het hert als schietschijf. De edelherten worden op grote schaal afgeschoten op de Veluwe. De provincie Gelderland oefent stevige druk uit om zoveel mogelijk dieren te schieten. De aantallen en de manier waarop gejaagd moet worden, zorgt voor woede. De kritiek komt uit onverwachte hoek. Collega Aart Zeeman trof eens niet opgewonden dierenactivisten, maar boze jagers. Zij verzetten zich tegen de massale jacht op het edelhert. Deze week staan we weer stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We gaan herdenken, maar hoe doen we dat eigenlijk tegenwoordig? De holocaust lijkt steeds meer een dagje uit, een beleving: een selfie voor de gaskamer of even kijken waar Schindlers’s list is opgenomen. Collega Henk van der Aa trok naar het hart van de holocaust-industrie en zag hoe Auschwitz van een herinneringsplek een toerstische attractie is gewordenMinder