Boer zoekt Vrouw Internationaal

Nu elke boer nog twee vrouwen op zijn boerderij heeft, verandert dat de sfeer. De vrouwen kijken meer als concurrenten naar elkaar.Meer Nu elke boer nog twee vrouwen op zijn boerderij heeft, verandert dat de sfeer. De vrouwen kijken meer als concurrenten naar elkaar. De ene boer begint al gevoel te krijgen voor een logee, de ander wil ze allebei nog beter leren kennen voordat hij definitief de knoop doorhakt. * Boer Olke in Texas neemt Alberdien en Sandra mee voor een picknick tussen de pinken. Olke heeft de woorden van Yvon Jaspers goed in zijn oren geknoopt: 'Het zijn vrouwen. Ze willen dat je met ze flirt!' Hij strooit met complimentjes, zegt dat ze er prachtig uitzien. 'Ik ben ze aan het veroveren natuurlijk. Ik laat zien dat ik ze leuk vind.' Een van de dames wacht het juiste moment af voor een zoen... * Het enthousiasme van boer David in Roemenië doet Mara en Susanne goed. Hij neemt ze mee om boodschappen te doen, de omgeving te laten zien en belandt met ze tussen het koolzaad waardoor hij over zijn passie kan vertellen: akkerbouw. 'Ja, hier word ik warm van', verzucht een van hen. * Anne en Fleur, de logees op de Franse boerderij van Herman, geven toe dat ze voor het eerst van hun leven eigenlijk misschien wel een beetje verliefd aan het worden zijn. Ze zijn jaloers op elkaar. Herman heeft de touwtjes in handen en geniet daar zichtbaar van. * In het ijskoude Canada moeten Eline en Mara enorm wennen aan de nieuwe situatie. 'Het is anders zo, ik moet omschakelen. Ik voel meer strijd.' Riks kan zich nog niet helemaal open stellen: 'Ik zou ze eigenlijk een keer een knuffel moeten geven, maar daar heb ik moeite mee.' * Boer Marc neemt Annekim en Anke mee voor een romantisch uitje naar het mooiste plekje uit de omgeving: een strandje bij het meer. Marc wordt er maar onzeker van: 'Wel raar dat ik hier met twee vrouwen ben. Het is onnatuurlijk. Er is een reden voor monogamie. Denk ik.'Minder