Boer zoekt Vrouw Internationaal

Nadat boer Herman vorige week afscheid nam van zijn eerste logeervrouw, is het nu de beurt aan de overige boeren om Yvon Jaspers op bezoek te krijgen voor het keuzemoment. En dat valt niet mee. Boer David verzucht: "Jullie maken het mij veel te moeilijk. Jullie zijn alle drie zo leuk!". Boer Riks in Canada beseft dat hij nog niet alle vrouwen evenveel aandacht heeft kunnen geven en hij probeert dat goed te maken. Maar of dat nog op tijd is? Boer Olke in Texas houdt ruggenspraak met zijn ouders. Vader Jelle spreekt zich uit, moeder Wiepie nuanceert dat door te zeggen dat niemand perfect is. Maar wat wil Olke zelf? De vrouwen van boer Marc in Zambia klagen omdat ze willen dat hij zich meer open stelt, hij laat nog zo weinig zien van wie hij echt is. Voor iemand die altijd moeite heeft met kiezen, is het naderende keuzemoment voor Marc bijna een onmogelijke opgave. De Franse boer Herman krijgt het verleidingsspel steeds beter onder de knie. Nu de eerste logee zijn erf heeft verlaten, geeft hij toe dat het begint te kriebelen in zijn buik.