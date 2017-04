Boer zoekt Vrouw Internationaal

Nadat boer Marc, Herman, Riks en Olke eerder hun definitieve keuze hebben gemaakt, breekt nu voor boer David het moment van de waarheid aan.Meer Nadat boer Marc, Herman, Riks en Olke eerder hun definitieve keuze hebben gemaakt, breekt nu voor boer David het moment van de waarheid aan. David en zijn vrouwen zijn daar heel erg aan toe, maar zien er tegelijkertijd als een berg tegenop. David trekt zich terug, maakt een lange wandeling om na te denken. Susanne en Mara zijn stik nerveus. Ligt hun toekomst in Roemenië? David spreekt zich uit. Heeft deze boer zijn vrouw gevonden? Voor de overige boeren is het tijd voor de citytrip. Alhoewel het tot het laatste moment spannend blijft of ze allemaal wel op citytrip gaan. Boer Herman neemt Fleur mee naar een kasteel in de Loire. "Bedankt dat je naar me toe gekomen bent", zegt Herman, "Ik wil dit nooit meer stuk laten lopen".Minder