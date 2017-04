Boer zoekt Vrouw Internationaal

De logeerweken bij de boeren zitten er bijna op en dat betekent dat de keuzemomenten naderen. Iets waar boer David vreselijk tegenop ziet: "Ik had nooit verwacht dat het zo moeilijk kon zijn. Het voelt zo goed, zo warm. Ze maken allebei iets in me los." David neemt Susanne mee voor een lunch aan het water. Mara blijft alleen thuis. Susanne geeft aan dat ze iets voelt voor David, dat is niet minder geworden sinds de speeddate. In Canada hebben boer Riks en Eline een gesprek over het geloof. Eline vindt Riks heel leuk, maar heeft moeite met hoe hij over het geloof denkt. Kan Riks zich daar overheen zetten als het tot een relatie komt? Boer Olke in Texas raakt gewend aan twee vrouwen om zich heen. Hij ziet op tegen het moment dat hij weer alleen aan de keukentafel zit. Hij stelt de vraag die al de hele week op zijn lippen brandt: hoe snel kunnen Sandra en Alberdien bij hem komen wonen? Zambiaanse Marc is verliefd en weet zich daardoor geen houding te geven. "Ik word vrolijk als ik haar zie. Ik ga stoer doen, ik ga stom doen, maak stomme opmerkingen. Ze is echt een super leuke meid". Tijd om zich uit te spreken. In Frankrijk zijn boer Herman en zijn vriendin op citytrip. De man die nog nooit een meisje had vastgehouden, laat staan gezoend, heeft zijn droomvrouw gevonden. "Het is aan! We zijn zelfs een beetje klef."