Boer zoekt Vrouw Internationaal

Boer Olke viert met Sandra en Alberdien Thanksgiving met de hele familie. Dat geeft hem de kans te zien hoe de vrouwen zich gedragen bij zijn grote Texaans/Friese familie. Boer Herman is verliefd. In het bijzijn van Yvon Jaspers verklaart hij zijn droomvrouw de liefde. Tot het laatste moment weten Anne en Fleur niet voor wie hij kiest. "Ik voel me zo op mijn gemak, kan alles zeggen. Het voelt zo vertrouwd", zegt de een. "Wat ik nu voel, is wat ik moet voelen voor iemand", zegt de ander. Bij boer Riks in Canada komen zijn kinderen Owen en Olivia kennismaken met Eline en Marit. Een cruciaal moment voor Riks: "Ik ben benieuwd hoe ze reageren. Ze zijn het belangrijkste in mijn leven". Het ijs is snel gebroken. Owen steekt zijn voorkeur niet onder stoelen of banken. Riks is er nog niet uit. Ze brengen een bezoekje aan de pastoor in de kerk. Wellicht kan hij uitkomst bieden? In Roemenië bij boer David slaat bij Mara en Susanne de twijfel toe. Is David leuk genoeg? Is Roemenië leuk genoeg? Ben ik leuk genoeg? David erkent dat hij bij beiden kriebels voelt en gaat het gesprek aan. Boer Olke viert met Sandra en Alberdien Thanksgiving met de hele familie. Dat geeft hem de kans te zien hoe de vrouwen zich gedragen bij zijn grote Texaans/Friese familie. Iets dat heel belangrijk is voor Olke. Marc in Zambia is eindelijk wat meer gewend aan de situatie dat er twee vrouwen in zijn huis logeren. "Met beiden is het super relaxed." Het lijkt erop dat hij moet beslissen met zijn hoofd of met zijn hart. Wat wordt het?