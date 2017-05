Kenny B

Vanavond staat Kenny B centraal in Beste Zangers, misschien wel een van de meest veelzijdige persoonlijkheden van de groep. Kenny brak op vrij late leeftijd door, maar heeft toch enorm veel leuke nummers op zijn repertoire staan. De overige beste zangers gaan hem verrassen met een persoonlijke versie van zijn nummers. Dit leidt tot veel mooie momenten op de bank. Van hilariteit als blijkt dat Tommie Christiaan 'Asamade' in het Surinaams zingt, tot ontroering als Maan een bloedmooie versie van 'Jij Bent De Liefde' brengt.