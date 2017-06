Beste Zangers | Aflevering 6: Anita Meyer

In deze aflevering wordt Anita Meyer bezongen door haar collega's Kenny B, Tania Kross, Tommie Christiaan, Brace, Maan en Dennie Christian.Meer In deze aflevering wordt Anita Meyer bezongen door haar collega's Kenny B, Tania Kross, Tommie Christiaan, Brace, Maan en Dennie Christian. Het belooft een hele muzikale avond te worden, maar dat is natuurlijk niet zo vreemd als we kijken naar het repertoire van Anita Meyer. Kenny B komt met een hertaling op het nummer Run To Me en Maan doet weer iedereen verbazen met haar bloedmooie vertolking van het nummer They Don't Play Our Lovesong Anymore.Minder