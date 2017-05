Maan

In de eerste aflevering staat Maan de Steenwinkel centraal. Deze jonge popzangeres brak door na het winnen van The Voice in 2016. Vanavond wordt ze bezongen door haar collega's.Meer In de eerste aflevering staat Maan de Steenwinkel centraal. Deze jonge popzangeres brak door na het winnen van The Voice in 2016. Vanavond wordt ze bezongen door haar collega'. De andere artiesten hebben speciaal voor Maan zowel nummers uit haar eigen repertoire als haar lievelingsnummers voorbereid. Zo heeft musicalster Tommie Christiaan een stevige bewerking gemaakt van Maans laatste nummer Someone That I Never Knew en is Maan tot tranen toe geroerd door de versie van opera-diva Tania Kross van het nummer The Power Of Love.Minder