Beste Zangers | Aflevering 5: Tania Kross

Operadiva Tania Kross staat centraal. Speciaal voor dit tiende jubileumseizoen is dit klassieke genre aan het programma toegevoegd.Meer Operadiva Tania Kross staat centraal. Speciaal voor dit tiende jubileumseizoen is dit klassieke genre aan het programma toegevoegd. Voor de andere artiesten natuurlijk een grote uitdaging, want zover hoefden zij nog nooit eerder uit hun comfortzone. Zo zingt hiphopper Brace het Ave Maria en gaat popzangeres Maan één van de moeilijkste aria's Nessun Dorma vertolken. Musicalster en alleskunner Tommie Christiaan doet wederom iedereen verbazen met zijn prachtige versie van Caruso.Minder