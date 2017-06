Beste Zangers | Aflevering 4: Brace

Het is de beurt aan Brace om bezongen te worden. En wie denkt een stoere zanger vol humor te treffen, ziet een hele andere, geëmotioneerde Brace.Meer Het is de beurt aan Brace om bezongen te worden. En wie denkt een stoere zanger vol humor te treffen, ziet een hele andere, geëmotioneerde Brace die zich compleet laat roeren door de liedjes die met liefde voor hem gezongen worden. Vooral de optredens van Anita Meyer en Tania Kross raken Brace diep. De eerste Beste Zanger die voor Brace gaat zingen is Tommie Christiaan. Hij vertolkt 'Hartendief', de eerste hit van Brace.Minder