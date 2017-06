Gelderland en Noord-Holland

Bed&Breakfast eigenaren bezoeken een boerderij, gaan BN'ers spotten en maken een TukTukrit. Boer Herbert en zijn vrouw Jacqueline runnen met trots een B&B en een biologische boerderij met winkel in Gelderland. De boerderij stamt uit 1861 en is sinds 1922 in de familie. De gasten krijgen een rondleiding op de biologische boerderij waarbij ze kennis maken met de varkens, koeien en schapen. Catharina is nog maar net begonnen met haar B&B in 't Gooi. Een perfecte locatie voor haar 'BN'er tour'. Met de gasten gaat zij langs de huizen van bekende Nederlanders, waaronder die van Linda de Mol, René Froger en Willeke Alberti. De B&B van Simone en Pieter staat in Tiel. Hier kunnen de gasten tussen de kunst logeren in een statig oud pand. Simone en Pieter nemen hun gasten mee op TukTuks door Tiel, waarbij Pieter vertelt over de historie van de stad. Vervolgens rijden ze door naar een stokerij waar zij verschillende borreltjes proeven. Dit is een herhaling van 15 februari 2013.