Gelderland, Noord-Brabant & Limburg

De B&B-houders logeren deze week in 3 verschillende provincies.Meer Eerst verblijven de gasten in Gelderland, waar ze les krijgen in het mennen van paarden, maar waar ze ook kippen moeten tellen. Dan reizen ze door naar Noord-Brabant, waar ze in de middag creatief aan de slag gaan. De gasten eindigen in Limburg en genieten daar van de natuur in een bijzonder en beverrijk gebied.Minder