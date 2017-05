Drenthe, Overijssel & Gelderland

De deelnemers logeren in een B&B met kamers in het woonhuis en huisjes in de tuin. De gasten brengen een bezoek aan een natuurgebied met bewegende grond, wat nogal wat hilariteit veroorzaakt. Van daaruit reist het gezelschap door naar Overijssel. Hier bekwamen de B&B-collega's zich in de gemeente Staphorst in het 'stipwerk'. De gasten eindigen in de provincie Gelderland, waar ze slapen tussen de bijzondere verzamelingen van de eigenaresse.