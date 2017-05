Bariatrische chirurgie (obesitas) Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam

Obesitas is een epidemie en kan ernstige ziektes veroorzaken. In het Franciscus Gasthuis in Rotterdam ziet Anita Witzier hoe een maagverkleining kan helpen.Meer Obesitas is volksziekte nummer één en veroorzaakt vaak ernstig lichamelijk en geestelijk lijden. Veel mensen hebben een oordeel over mensen met overgewicht. Is het eigen verantwoordelijkheid of is het echt een ziekte? Anita loopt in deze aflevering mee op de afdeling Bariatrische chirurgie van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, waarbij obese jong volwassen, na veel mislukte dieetpogingen, kiezen voor een maagverkleining. Is het snijden in een 'gezond lichaam' de oplossing tegen het groeiende probleem van het ernstig overgewicht?Minder