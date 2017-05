Kindercardiologie Wilhemina Kinderziekenhuis in Utrecht

In het Kinderhartcentrum van het WKZ ziet Anita Witzier hoe artsen en verpleegkundigen strijden voor hun jonge patiëntjes. Maar hoe maakbaar is het leven? In het Kinderhartcentrum van het WKZ worden ieder jaar honderden hartoperaties uitgevoerd. Anita Witzier kijkt mee wat de artsen allemaal kunnen doen om kinderen met een hartafwijking te helpen. Maar ondanks alle nieuwe inzichten en technieken, is niet alles maakbaar. Wat kunnen we allemaal en hoever moeten we gaan? En hoe is het voor artsen als het niet lukt om een kindje te beter te maken?