Geriatrie Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht

Jarenlang is er bezuinigd op de ouderenzorg. Op de afdeling geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht hebben ze dat enorm gemerkt. Anita Witzier neemt poolshoogte.Meer Wat is kwaliteit van leven en wat is kwaliteit van sterven? Anita loopt in deze laatste aflevering mee op de afdeling geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Op deze afdeling worden ouderen met verschillende problemen behandeld. Hoe ver gaan hulpverleners in hun zorg aan ouderen in deze laatste fase van het leven en welke gevolgen hebben de jarenlange bezuinigingen gehad op ouderen die in het ziekenhuis terecht komen?Minder