Neonatologie Maxima Medisch Centrum in Veldhoven

Op de Neonatale IC in Veldhoven helpt Anita Witzier bij de verzorging van extreem premature baby's. Wat is er allemaal mogelijk en wat zijn de toekomstperspectieven van deze kindjes?Meer Op de afdeling Neonatologie in Veldhoven zetten artsen zich in om de allerkleinsten in leven te houden. Kinderen van wie de organen nog niet rijp zijn, omdat ze soms al na 24 weken zwangerschap geboren worden. Dit zorgt voor veel dilemma's bij artsen en ouders. Anita Witzier helpt mee bij de verzorging van deze piepkleine mensjes, voor wie met man en macht wordt gestreden.Minder