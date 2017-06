Christmas in London

André geeft in Londen een Kerstconcert gevuld met feestelijke muziek, zoals: O Holy Night, Hallelujah and Jingle Bells.Meer André geeft in Londen een Kerstconcert gevuld met feestelijke muziek, zoals: O Holy Night, Hallelujah and Jingle Bells. Daarnaast trakteert hij zijn orkestleden op een kerstdiner en een avond op de kerstmarkt.Minder