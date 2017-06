Paleis Soestdijk, achter de voordeur

Volgende week worden de spullen uit paleis Soestdijk geveild. Wat overblijft is het verschoten tapijt in de lange gang waar ooit de prinsesjes rondholden. 'De ziel is weg', zegt Fred Lammers.Meer Volgende week worden de spullen uit paleis Soestdijk geveild. Wat overblijft is het verschoten tapijt in de lange gang waar ooit de prinsesjes rondholden, gebladderde muren en hier en daar een vergeelde plek waar een foto of schilderij hing. 'De ziel is weg', zegt oud-royaltyjournalist Fred Lammers, die er vroeger vaak over de vloer kwam. Met ooggetuigen en niet eerder vertoonde fragmenten uit de privéfilms van prins Bernhard gaan we terug naar de tijd dat het paleis nog volop werd bewoond. Door de jonge prinsessen, de prins en door koningin Juliana die 'zo gewoon mogelijk' wilde zijn. Als een zuinige huisvrouw bedekte ze de versleten bank met kranten en bij gebrek aan centrale verwarming zat de familie jarenlang tijdens het kerstdiner in de kou.Minder