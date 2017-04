De slag om Groningen

Half april 1945. Het zijn de laatste dagen van de oorlog. Het grootste deel van Nederland is bevrijd. De Amerikanen trekken de Rijn over Duitsland in. De Russen naderen Berlijn. En Canadese soldaten bevrijden steeds meer delen van Nederland: achtereenvolgens Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe. Terwijl het grootste deel van Nederland feest staan en half april staan Canadese militairen voor de stad Groningen. De Canadese soldaten zijn klaar met de oorlog. De mannen zijn moe en willen naar huis. Ze vechten nu al onophoudelijk sinds hun landing op Juno Beach in Normandië en de eindstreep is eindelijk in zicht. Het is nog maar een klein stukje naar de kop van Noord-Nederland. Daar ligt de strategisch belangrijke haven Delfzijl. Maar eerst is de stad Groningen aan de beurt. Een aantal van de Canadese bevrijders is nog in leven. Drie van hen vertellen over de strijd, en indrukwekkende filmbeelden van het Canadese leger vullen hun verhalen aan.