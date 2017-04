Gerard Croiset: paranormaal fenomeen

Portret van de beroemdste paragnost uit de Nederlandse geschiedenis: Gerard Croiset. Met familie, naaste medewerkers en kritische volgers, aangevuld met nooit eerder vertoonde filmbeelden.Meer Hij was wereldberoemd en werd geconsulteerd door alle rangen en standen. Magnetiseur en helderziende Gerard Croiset. En wat maar weinig andere paragnosten hem na kunnen zeggen: hij stelde zich beschikbaar voor de wetenschap. Zo vormde hij sinds de jaren 50 een koppel met prof.dr. Wilhelm Tenhaeff, bijzonder hoogleraar in de parapsychologie en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ze werkten samen met artsen en rechercheteams over de hele wereld. De publicaties en krantenberichten stapelden zich op. Maar het hoge aanzien kreeg een dreun toen bleek dat professor Tenhaeff geen zuiver wetenschappelijke methoden hanteerde. Met familie, naaste medewerkers en kritisch volgers, aangevuld met nooit vertoonde filmbeelden uit zijn persoonlijk archief, portretteert Andere Tijden de beroemdste paragnost uit de Nederlandse geschiedenis.Minder