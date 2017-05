Op vakantie naar Afghanistan

Andere Tijden over de Hippie Trail, vakantie in Afghanistan en het begin van het massatoerisme van jongeren.Meer In navolging van de Beatles en andere popidolen trekken vanaf 1968 steeds meer jongeren uit het westen naar Azië. Niet per vliegtuig, maar over land. Een vaste route, al snel de Hippie Trail gedoopt, voert de eerste backpackers via Turkije, Iran en Afghanistan naar India en Nepal. De meesten eindigen in de hippieparadijzen van Goa en Kathmandu, waar het leven goedkoop is en de hasjiesj probleemloos te verkrijgen. In Nederland staat, ook op het gebruik van softdrugs, dan nog straf.Minder