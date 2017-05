De 100e Andere Tijden Sport

De 100e uitzending bestaat uit nooit eerder vertoonde amateurbeelden van sportgebeurtenissen.Meer Andere Tijden Sport viert de 100e uitzending met een bijzondere aflevering, met uitsluitend amateurbeelden. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw waren sommige sporters, begeleiders en supporters in het bezit van een camera. Meestal een 8-mm filmcamera. Dat was nieuw en bijzonder. Zij schoten uren en uren aan film, niet wetende dat ze daarmee historie vastlegden. Het grote publiek kreeg al dat materiaal nooit te zien. Het verdween in schoenendozen op zolder. En daar komt het nu voor het eerst uit. Door oproepen en gerichte zoekacties heeft Andere Tijden Sport veel van dit unieke materiaal opgespoord. Aangevuld met het originele geluid levert dat een fascinerend beeld op van een sporttijdperk waarin alles anders was. Waarin supporters en bewonderaars nog gewoon dicht bij hun helden konden komen. Waarin je als supporter nog vrij rond kon lopen in een Olympisch dorp en de sfeer van de Spelen kon opsnuiven. Waarin topsporters aanraakbaar en dichtbij waren.Minder