Liane Engeman: de blonde schrik van het circuit

Tussen 1965 en 1973 racete Liane Engeman over de internationales circuits. Bloedmooi en razendsnel.Meer Nu Max Verstappen het racen in Nederland weer populair heeft gemaakt, gaan de gedachten uit naar een ander fenomeen uit de racewereld: Liane Engeman. Bloedmooi en razendsnel in haar bolides. De blonde schrik van het circuit, zo werd de Haarlemse in de jaren 60 van de vorige eeuw genoemd. Opgeleid door Rob Slotemaker, die meteen het talent in haar herkende. Bewonderd door de vele mannen om haar heen, onder wie een piepjonge Jan Lammers. Tussen 1965 en 1973 racete Liane Engeman over de internationale circuits. Gewoon tegen de mannen. Ze won veel, overleefde crashes en spotte met vooroordelen. Twee keer was ze de beste vrouwelijke coureur van Europa. Nog altijd spreken oud-collega's en bewonderaars vol lof over haar racekwaliteiten. Andere Tijden Sport over een bijna vergeten sportvrouw, die flirtte met de dood en een carrière in de Formule 1.Minder