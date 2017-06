Anatomische les met Ria Bremer

De geschiedenis van de geneeskunde in verhalen, schilderijen, prenten en gravures. Een zoektocht vol verbazing en verwondering van Ria Bremer in musea en bibliotheken.Meer De geschiedenis van de geneeskunde in verhalen, schilderijen, prenten en gravures. Een zoektocht vol verbazing en verwondering van Ria Bremer in musea en bibliotheken. Haar gids is medisch historicus prof dr. Mart van Lieburg die haar meeneemt naar het Mauritshuis in Den Haag. Daar hangt De Anatomische les van prof Tulp, het wereldberoemde schilderij van Rembrandt met die openliggende linkerarm. De zoektocht kan beginnen. Heeft Rembrandt die arm echt los meegenomen naar zijn atelier om hem zo goed mogelijk te kunnen schilderen en hoe kwamen ze eigenlijk aan de lijken die voor het ontleden werden gebruikt? Angstaanjagend zijn de tekeningen van en de verhalen over het werk van de chirurgijns. Hun standaardwerk heet niet voor niets het Wapenhuis der heelmeesters, want de te gebruiken messen en boren doen inderdaad aan wapens denken... en dan ook nog te bedenken dat er geen narcose was en het amputeren van borst of been dus zonder verdoving moest gebeuren.Minder